Londoner Käsehändler um 22 Tonnen Cheddar geprellt

„Ich meine, ich weiß nicht, was sie damit wirklich machen wollen“, sagte Oliver, der auch für seine Fernsehshows bekannt ist. Ob sie den Käse jetzt reiben und in der Fast-Food-Industrie loswerden wollten? Es sei eine ziemlich komische Sache, 22 Tonnen Käse zu stehlen. Oliver sprach vom „großen Käseraub“ („It‘s the great cheese robbery“).