Wahlkampf der Milliardäre: Wer in wen investiert

Mit 14 Milliarden US-Dollar kostete der US-Wahlkampf 2020 mehr als die Kampagnen 2016 und 2012 zusammen. Experten glauben, dass heuer noch eine Schippe draufgelegt wird. Reisen, Diskussionen, Event-Besuche, Fundraisings, TV- und Social-Media-Werbung, Mitarbeiter in allen Bundesstaaten etc. – all das verschlingt Unsummen.