Wende im Prozess gegen DJ: „Es war, wie sie sagte“

„Opfer erlitt blaue Flecken“

Eine 23-Jährige gab an, dass der Angeklagte sie auf der Toilette eines bekannten Wiener Clubs vergewaltigt hat. Sie sei mit ihm auf die Toilette gegangen, um Drogen zu konsumieren. Dort habe er laut Anklägerin ihren Kopf gegen die Wand gedrückt, sich an die Akademikerin gepresst und dabei auch am Arm verletzt. Die Frau wiederholte die Vorwürfe auch als Zeugin am ersten Prozesstag: „Ich hatte noch eine Woche später blaue Flecken.“