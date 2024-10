Missbrauch: Szene-DJ als Serientäter angeklagt

Am 21. Juli klickten für einen in der DJ-Szene bekannten jungen Mann in Wien die Handschellen. Seither sitzt der „Schönling“, als der er wahrgenommen wurde, in einer engen Zelle in der Justizanstalt und wartet auf seinen Strafprozess, der am 17. Oktober im „Landl“ starten wird.

Zwei Verhandlungstage sind für den brisanten Fall anberaumt. Die Vorwürfe laut Anklage der Staatsanwaltschaft (StA) Wien: Vergewaltigung, sexuelle Belästigung und sexueller Missbrauch wehrloser Personen.