Liam Payne wollte Freundin Kate Cassidy heiraten

„Mein Herz ist auf eine Weise erschüttert, die ich nicht in Worte fassen kann“, schrieb Cassidy zudem. „Ich wünschte, du könntest sehen, welch großen Einfluss du auf die Welt hattest, auch wenn sie sich gerade so dunkel anfühlt. Du hast allen so viel Glück und Positivität gebracht – Millionen von Fans, deiner Familie, deinen Freunden und vor allem mir.“