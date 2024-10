Liam Payne tot: Jetzt spricht seine Freundin Kate

Payne bei Sturz aus Hotelzimmer gestorben

Der 31-jährige Payne war kürzlich beim Sturz aus einem Hotelzimmer in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires ums Leben gekommen. Die Boyband One Direction feierte seit ihrer Gründung bei der Casting-Show „The X-Factor“ im Jahr 2010 mehrere Jahre international große Erfolge. 2016 legten sie die Zusammenarbeit auf Eis. Was zunächst als einjährige Pause gedacht war, dauert bis heute an.