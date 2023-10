Alle Infos zum Nationalfeiertag zum Nachlesen

Erzählen Sie uns (unten in den Storykommentaren), warum auch SIE stolz sind auf unser Österreich! Was macht unser Land so besonders, welche Urlaubsorte und Speisen in der Alpenrepublik schätzen Sie? Kurz: Warum schlägt Ihr Herz für Rot-Weiß-Rot? Ausgewählte Kommentare werden im Ticker veröffentlicht!