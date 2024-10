Hofer: „Man stelle sich vor, ich wäre Präsident“

Auch der scheidende Dritte Nationalratspräsident Norbert Hofer (FPÖ) hat am Mittwochabend die Vorgehensweise von Bundespräsident Alexander Van der Bellen, FPÖ-Chef Herbert Kickl keinen Regierungsauftrag erteilt zu haben, kritisiert. Er spielte in der „ZiB 2“ dabei ein interessantes Szenario durch, wie er an Van der Bellens Stelle reagiert hätte, wenn die Grünen auf Platz eins gelandet wären.