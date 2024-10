Drexler übt scharfe Kritik an Van der Bellen

„Völlig falsch“

Wenig verwunderlich, wählt die Steiermark bekanntlich am 24. November einen neuen Landtag. Untypisch scharfe Worte sendete man deshalb von der Grazer Burg in Richtung Wiener Hofburg: „Ich halte es für völlig falsch, dass der Bundespräsident nicht den Vertreter der stimmenstärksten Partei mit einem Regierungsbildungsauftrag ausstattet. Es ist eigentlich unverantwortlich, Herbert Kickl so schnell aus der Verantwortung und in die Märtyrer-Rolle und ins Schmollwinkerl zu entlassen“, poltert Landeshauptmann Christopher Drexler.