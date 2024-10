ÖVP bilanziert über SPÖ – erhält skurrile Antwort

„Abzocke, Geldverschwendung“

Als Beispiele führt er unter anderem wieder den Erwerb der Zuckerfabrik Siegendorf, den Kauf der Sektflaschen, die Landesmolkerei und eine Landesbeteiligung an einer Firma, die „europäische Originalmarken“ nach Asien exportiert, an. „Abzocke, Geldverschwendung und Rekordverschuldung“, so das Urteil von Ulram.