Das verwahrloste Wohnhaus und der goldene Flitzer

Keiner der gefragten Passanten und Anrainer weiß so recht, wer in dieser Bruchbude wohnt. „Das ist ein ständiges Ein- und Ausgehen“, erzählen Einheimische der „Krone“. Fremde seien es vielmehr – oder Gastarbeiter, die weder in Vereinen aktiv sind, noch sich am Gemeindeleben beteiligen.