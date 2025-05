„Wir werden das mit aller Kraft verhindern“

Jürgen Tula ist einer, der nun mobil macht. Der Taxhamer schreibt in einem Brief an Salzburgs Bürgermeister Bernhard Auinger (SPÖ), an dessen Vize Kay-Michael Dankl (KPÖ) und an Soziallandesrat Christian Pewny (FPÖ): „Die Bolaring Siedlung ist ein lebendiger Ort mit über 300 Sozialwohneinheiten. Hier leben über 350 minderjährige Kinder.“ Die Gegend sei bereits durch Drogenkonsum, -handel sowie Alkoholmissbrauch belastet. Die Anrainer sehen eine direkte Gefahr für ihre Kinder und Frauen.