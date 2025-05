Vor den Traualtar statt zum Maibaumaufstellen

In den Nachbarorten steht der Baum am 1. Mai

Und falls die Eugendorfer doch schon am heutigen Tag der Arbeit Lust auf ein Maibaumfest haben sollten? In den Nachbargemeinden Hallwang, Thalgau und Koppl etwa steigen die zünftigen Feiern am 1. Mai. In der Stadt Salzburg gibt es Feste in Aigen, Maxglan, Liefering und Leopoldskron. Also ab ins Dirndl und rein in die Lederhose