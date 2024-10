Luftverschmutzung erhöht Risiko für Schlaganfall

Vor allem eine hohe Belastung durch Feinstaub gilt als Problem, hinzu kommen Gase wie Stickstoffdioxid und laut neueren Studien auch Mikroplastik, wodurch die Ablagerungen in den Gefäßen zunehmen, wie die Expertin berichtet. Untersuchungen zeigen, dass bereits der Aufenthalt von fünf Tagen in einer Region mit hoher Luftverschmutzung das Schlaganfallrisiko massiv erhöht. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) fordert daher einen Richtwert von 5 µg/m³ für Feinstaub mit einer Größe von 2,5 Mikrometern. Der Grenzwert der EU liegt derzeit noch bei 25 µg/m³.