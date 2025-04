Nach Papst-Tod: Fakten zum Schlaganfall

Papst Franziskus starb am Ostermontag an einem Schlaganfall, wie der Vatikan bestätigte. Was steckt hinter der bedrohlichen Herz-Kreislauf-Erkrankung, die vom Säugling bis zum Senior jeden treffen kann? Nach wie vor wird diese Gefahr häufig unterschätzt und nicht rasch genug gehandelt. Krone+ kennt die Warnsignale.