Straff und schlank: Leichtfüßig durch den Frühling

Bewegung als wichtigstes Element

Am wichtigsten ist es natürlich, in Bewegung zu bleiben. Aktiv zu sein fördert die Blutzirkulation, indem man die Muskelpumpe dadurch aktiviert. Bei jeder Kontraktion (der Muskel spannt sich an), besonders in den Beinen, wird dann das Blut durch die Venen zurück zum Herzen gepumpt, was die venöse Rückführung unterstützt.