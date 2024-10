Baerbock warnt vor dem „Kollaps“ des Libanon

Blinken: „Es gibt nur noch zwei Dinge zu tun“

Tags zuvor setzte US-Außenminister Antony Blinken seine Friedensbemühungen im Nahen Osten fort. Er rief die israelische Regierung auf, Chancen auf einen Frieden nach dem Tod des Hardliners und Hamas-Chefs Yahya Sinwar zu nutzen: „Jetzt ist der Moment, diese Erfolge in einen dauerhaften strategischen Erfolg umzuwandeln. Und es gibt wirklich nur noch zwei Dinge zu tun: die Geiseln nach Hause bringen und den Krieg mit einer Vorstellung davon beenden, was folgen wird“, sagte Blinken in Tel Aviv vor seinem Abflug in die saudi-arabische Hauptstadt Riad.