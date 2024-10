„Es gibt nur Patienten, keinen Hisbollah-Bunker“

Israelische Armee: „Journalisten waren am falschen Ort“

Ein Sprecher der israelischen Armee erklärte, dass die geführte Tour am falschen Ort gewesen sei. Der Eintritt zum Bunker sei nämlich im Keller eines angrenzenden Gebäudes. „Der Zugang könnte verbarrikadiert sein, damit man ihn nicht so leicht findet. Wir laden Sie ein, sich an diesem Ort für einen Lokalaugenschein einzufinden“, lautete die Botschaft an die Medien.