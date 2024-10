Israel bedauert Tod von libanesischen Soldaten

Das Hauptaugenmerk galt aber am Sonntag und in der Nacht auf Montag dem „Finanzzentrum“ der Hisbollah. Gezielte Angriffe gegen Dutzende von Einrichtungen und Anlagen seien durchgeführt worden, die von der Hisbollah „zur Finanzierung ihrer terroristischen Aktivitäten gegen den Staat Israel genutzt werden“, teilte die israelische Armee mit. Die Angriffe seien in der Umgebung von Beirut, im Südlibanon und tief im Landesinneren geflogen worden. Die Armee bestätigte den Angriff auf die Vereinigung Al-Kard Al-Hassan. Diese verwalte Gelder, mit denen die Aktivitäten der Hisbollah finanziert würden, einschließlich des Kaufs von Waffen und der Zahlungen an Mitglieder des militärischen Flügels der Hisbollah.