Israels Offensive im Libanon könnte bald enden

Israel erhöht Druck auf die UNO

An der diplomatischen Front erhöht die Regierung in Jerusalem den Druck auf die Vereinten Nationen und will nun selbst für eine „aktive Durchsetzung“ der UNO-Resolution 1701 sorgen, die unter anderem den Rückzug der Hisbollah hinter den 30 Kilometer von der Grenze entfernten Litani-Fluss. Zudem erlaubt die Resolution eigentlich außer der libanesischen Armee und den UNIFIL-Truppen keine andere bewaffnete Formation im Süden des Libanon. Israel sieht die Blauhelmmission zunehmend als „Hindernis“.