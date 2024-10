Jetzt fix: FPÖ-Chef Kickl schlägt Rosenkranz vor

Grünen wollen für für FPÖ stimmen

Bis auf die Grünen, die schon vorab klarstellten, jedweden FPÖ-Kandidaten nicht in das Amt wählen zu wollen, darf der angesehene Jurist und Polit-Profi bei der konstituierenden Sitzung wohl mit Stimmen aus allen Parteien rechnen. Nötig ist eine einfache Mehrheit. Zuvor wird und muss Kickl Rosenkranz in der Klubsitzung am Mittwoch intern noch für den Posten vorschlagen.