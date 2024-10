„Sicher kein Auftrag zu einem ,Weiter wie bisher‘“

Nachdem ihm Van der Bellen am Dienstagvormittag den Auftrag erteilt hatte, eine Regierung zu bilden, trat Nehammer am Nachmittag vor die Presse. In einer Stellungnahme betonte der ÖVP-Chef, er nehme den Auftrag „in aller Redlichkeit und Ernsthaftigkeit“ an: „Ich werde hart dafür arbeiten, dass Österreich eine stabile und von einer breiten parlamentarischen Mehrheit getragene Bundesregierung bekommt.“ Diese sei die Grundlage einer Demokratie und es sei nun einmal der Fall gewesen, dass die stimmenstärkste Partei keine Mehrheit gefunden hatte.