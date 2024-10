NEOS oder Grüne: Wen holt sich Nehammer ins Boot?

Kogler: „Werden uns Gesprächen nicht verschließen“

Ebenso ihre Regierungsbereitschaft bekundeten am Dienstagnachmittag die Grünen. „So wie mit Andreas Babler und Beate Meinl-Reisinger habe ich letzte Woche auch ein vertrauensvolles Gespräch mit Karl Nehammer geführt. Wir Grüne werden jedenfalls weiter in konstruktivem Austausch mit diesen drei Parteien bleiben und uns auch allfälligen ehrlichen und offenen Sondierungsgesprächen oder Regierungsverhandlungen nicht verschließen“, so Bundessprecher und Vizekanzler Werner Kogler.