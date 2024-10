Wie man Männer dazu bringt, länger zu arbeiten

Höhere Abschläge könnten zu Umdenken führen

Das heißt: Es werden Abschläge in Kauf genommen, um bereits unter 65 in Pension zu gehen. Wie man das ändern kann? „Wenn ich die Abschläge erhöhe, steigt auch das Pensionsantrittsalter – das ist eindeutig in der ökonomischen Literatur zu sehen“, betont Halla. Etwa 30 Milliarden Euro schießt der Staat jährlich zu, um die Pensionen zu finanzieren. „Das Ausmaß ist krass“, so Halla.