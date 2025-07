Taxler rammt Security, schimpft und fährt weg

Am Konzertgelände der Burg-Clam kam es nach dem Auftritt von Parov Stelar am Sonntag gegen 0.20 Uhr früh zu einem Verkehrsunfall. Ein 37-jähriger Security-Mitarbeiter aus Nußdorf ob der Traisen (NÖ) ging am Konzertgelände zu Fuß auf einem Güterweg, als er von einem weißen Taxi angefahren wurde. Der noch unbekannte Taxilenker stieg nach dem Unfall aus und pöbelte den 37-Jährigen an. Als er bemerkte, dass es sich um einen Security-Mitarbeiter handelte, stieg er jedoch wieder in sein Taxi und fuhr davon. Der 37-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt.