Linz AG erhöht Fernwärmetarif um acht Prozent

Die Linz hebt den Fernwärmetarif an. Laut dem Unternehmen bleibt Linz aber weiterhin die günstigste Landeshauptstadt in Österreich in Sachen Fernwärme – teils mit großem Abstand. Trotz der Erhöhung liege der neue Tarif laut LINZ AG auf dem Preisniveau von 2018. Für einen durchschnittlichen Haushalt entstehen rund sieben Euro Mehrkosten pro Monat.