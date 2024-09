Förderungen: Wo die Regierung Milliarden ausgibt

Jede Österreicherin und jeder Österreicher vom Neugeborenen bis zum Greis hat 2023 über 9000 Euro an Förderungen von der Bundesregierung bekommen. Sie nicht? Vielleicht lohnt sich dann ein genauerer Blick in die Transparenzdatenbank. Krone+ hat für Sie ausgewertet, welche Förderungen die Bundesregierung ausgeschüttet hat, was alles unter dem Titel Förderungen läuft, welche Ausgaben dabei die größten Brocken ausmachen und wie sich diese Zahlungen in der ablaufenden Regierungsperiode entwickelt haben. Vorweg: 2023 wurden über 82 Milliarden Euro an Förderungen ausgeschüttet, und in einem Ressort sind die Ausgaben ganz besonders deutlich explodiert.