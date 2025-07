„Größter Meilenstein“: Tractive übernimmt US-Firma

Ein Viertel des Umsatzes in den USA

Tractive wächst heuer um 30 bis 40 Prozent – „gesund“, wie der Geschäftsführer betont. Etwas mehr als ein Viertel des Umsatzes wird jetzt schon in den USA generiert, wo das Unternehmen mit Hauptsitz in Pasching in Seattle auch eine kleine Niederlassung mit rund 15 Mitarbeitern hat. Insgesamt beschäftigt Tractive rund 280 Mitarbeiter, die allermeisten davon am Hauptcampus nahe der Plus City. Kunden können die GPS-Tracker für ihre Haustiere kaufen und schließen damit ein Abo ab. Mit den monatlichen Zahlungen haben sie Zugriff auf, je nach Abo-Modell, Standort und Gesundheitsdaten ihrer Hunde und Katzen.