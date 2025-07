Hits, Herz & Heiterkeit und Stars mit Stimmgewalt

Heimspiel und zweites Zuhause

Schon davor hatte Avec ihr Heimspiel. „Ich war als Kind oft hier im Aquapulco. Es ist immer am schönsten, zuhause zu spielen“, schwärmt die Vöcklabruckerin. Auch für die britische Band Flying Pickets war Bad Schallerbach eine Reise wert: „Wir haben schon öfter in Oberösterreich gespielt. Für uns ist das schon wie ein zweites Zuhause.“ Mit ihrem Song „Only you“ riefen sie bei Landesrat Markus Achleitner Erinnerungen an seine Hochzeit vor 24 Jahren wach: „Dieses Lied war damals absolutes Muss!“ Fazit: Ein Abend voll ausgelassener Stimmung und bester Unterhaltung. „Wir freuen uns jedes Jahr aufs Neue, bei diesem besonderen Event Gastgeber sein zu dürfen“, so Eurothermen-Geschäftsführer Patrick Hochhauser.