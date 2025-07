Wohnbeihilfe erreicht immer weniger junge Leute

Viel weniger Budget

Zudem steht auch immer weniger Geld für die Wohnbeihilfe zur Verfügung: Im selben Zeitraum hat sich die jährlich ausgeschüttete Gesamtsumme um 17,8 Millionen Euro auf 54,4 Millionen Euro reduziert. Sind also vielleicht weniger Menschen als früher aufgrund ihres niedrigen Einkommens auf Wohnbeihilfe angewiesen? „Von wegen“, meint Vukajlović: Laut Statistik Austria sei die Armut in Oberösterreich nach einer leichten Abnahme bis 2019 in den vergangenen fünf Jahren wieder angestiegen.