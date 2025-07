Protest gegen geistig abnorme Rechtsbrecher im Ort

Gegen die Pläne für eine Unterbringung für verurteilte und bedingt entlassene geistig abnorme Rechtsbrecher im Schloss Mühldorf sprechen sich die politischen Parteien in der Gemeinde Feldkirchen an der Donau aus. An oberster Stelle stehen Sicherheitsbedenken. Deshalb sehe man die Nutzung als Nachsorgeeinrichtung für Kriminelle kritisch. Laut Bürgermeister David Allerstorfer hat die Sicherheit in der Gemeinde oberste Priorität. In seinem Schreiben an die Feldkirchner teilt er auch mit, dass eine solche Nutzung des Standortes in Mühldorf nicht im Einklang mit den raumordnerischen Vorstellungen zur künftigen Entwicklung des Areals stehe.