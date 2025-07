Nach Fahrerflucht stellte sich Taxilenker selbst

Es war wohl nur eine Frage der Zeit, bis sich der Taxlker selbst stelte. Die Polizei wusste ohnedies, welches Unternehmen betroffen war.Am Konzertgelände der Burg-Clam war es am Sonntag gegen 0.20 Uhr früh zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein Security-Mitarbeiter (37, aus NÖ) ging zu Fuß auf einem Güterweg, als er von einem weißen Taxi angefahren wurde. Der Taxilenker stieg laut Polizei nach dem Unfall aus und pöbelte den 37-Jährigen an. Als er bemerkte, dass es sich um einen Security-Mitarbeiter handelte, stieg er jedoch wieder in sein Taxi und fuhr davon. Der 37-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt.



Wer einen Verletzten im Stich lässt (§94 Stgb) , dem droht übrigens bis zu ein Jahr Haft.