Moldau: Referendum über EU-Beitritt ist gültig

Lange Warteschlangen vor Wahllokalen

In vielen europäischen Staaten, vor allem jedoch in Italien, Rumänien, Belgien und Großbritannien, kam es vor den von den moldauischen Behörden eingerichteten Wahllokalen infolge des großen Wählerzulaufs zu langen Warteschlangen, weswegen in der rumänischen Hauptstadt Bukarest etwa die moldauische Botschaft bekannt gab, dass die Wahllokale vor Ort auch nach 21 Uhr bis zu zwei weitere Stunden geöffnet bleiben – diese Möglichkeit sei von der Wahlbehörde in Chisinau bereits im Voraus genehmigt worden.