„Meine Spieler dürfen auch Risiko nehmen“

Vergangenen Freitag kam der Bregenzer Erfolgslauf kurz ins Wanken, nach fünf Siegen in Serie lagen die Landeshauptstädter gegen den FAC bis in die Nachspielzeit mit 0:1 im Rückstand. In quasi letzter Minute traf Mario Vucenovic aber noch zum 1:1, wendete damit die Niederlage ab und sicherte Bregenz den zweiten Platz. Glücklich, könnte man sagen. Aber wenig überraschend, denn Bregenz drehte in dieser Saison schon öfters Spiele, gerne auch in der Endphase.