„Herzensmenschen sind der Kit der Gesellschaft“

Aber bevor das Feiern losgeht – was sind Herzensmenschen eigentlich? „Sie sind die, die unser Leben zusammenhalten – in den Familien, unter Freunden, in Vereinen, in den Familien, in unserem ganzen Land. Herzensmenschen sind der Kit unserer Gesellschaft“, meint Mößlacher. Bürgermeisterin Silvia Häusl-Benz stimmt ihm zu: „Jede Gemeinde braucht Herzensmenschen. Danke an die Kronen Zeitung, dass ihr sie vor den Vorhang holt!“