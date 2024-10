„Mama Wendy“ hilft Mädchen und Frauen in Tansania

„Die Schule ist mein Herzensprojekt“, erklärt Reinhild Wendl (84) aus Obervellach, warum sie seit 2017 mehr als 300.000 Euro an Spenden lukriert hat. In Tansania finanziert sie damit eine eigene Schneiderinnenschule: „Damit die Mädchen und Frauen nicht gezwungen sind zu heiraten“, so der Grundgedanke.