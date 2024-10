Special-Olympics: Mit ihrer Hilfe zur Goldmedaille

Begonnen hat Sandra Vergari aus Seeboden als ehrenamtliche Trainerin – so ist sie schließlich bei der Lebenshilfe in Spittal gelandet, wo sie seit mehreren Jahren Menschen mit Behinderungen begleitet und sportlich fördert und fordert. „Wöchentlich trainieren wir gemeinsam in unterschiedlichen Disziplinen und nehmen dann auch an Special-Olympics-Bewerben teil“, zeigt sich Sandra stolz.