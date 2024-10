„Bevor Kinder nichts essen, brauche ich kein Auto“

Aber sie engagiert sich auch seit Jahrzehnten in unterschiedlichen Vereinen: Im Pensionistenverein hilft sie in der Küche, außerdem arbeitet sie bei den Senioren und dem heimischen Trachtenverein mit. Familienmensch Anna trägt auch die Pfarrnachrichten aus – nicht mit dem Auto, sondern per Rad: „Dazu hat immer das Geld gefehlt – bevor meine Kinder nichts zu essen gehabt hätten, habe ich aufs Autofahren verzichtet!“ Auch Nichte Beatrix weiß: „Ohne Familie wäre sie nur der halbe Mensch! Sie ist so vielseitig engagiert, dafür wollte ich sie vor den Vorhang holen.“