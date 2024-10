Dieser Herzensmensch ist ein Mann des Blaulichtes

Endlich ist es so weit! Die „Krone“-Herzensmenschen in Kärnten stehen fest, und wir stellen sie Ihnen in den kommenden Tagen vor. Den Anfang macht Fabian Buchacher. Denn der Gailtaler widmet sein Leben den Einsatzorganisationen! Dafür wurde er in der Kategorie „Einzelperson“ nominiert.