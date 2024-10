Der Winter in Tirol bietet wieder Top-Sportevents

Weltcup der Nordischen Kombination in Seefeld

31. Jänner bis 2. Februar 2025

Ende Jänner 2025 gehören Loipen und Olympiaschanze in Seefeld wieder den Nordischen Kombinierern. Zum 12. Mal findet hier das Nordic Combined Triple statt, ein Wettkampf über drei Tage. Seefeld gilt als Höhepunkt im FIS-Weltcup der Nordischen Kombination. Denn dort stehen am Ende der drei Wettkampftage doppelt so viele Weltcup-Punkte in Aussicht wie an anderen Orten der Serie. Bei den Herren geht es am Freitag mit der 7,5-Kilometer-Strecke los. Am Samstag wird auf 10 Kilometer erhöht, und am Sonntag für auf 12,5 Kilometer. Vormittags finden an jedem Tag zusätzlich die Skisprünge statt. Auch die Damen, die zum dritten Mal an dem Weltcup teilnehmen, freuen sich auf die Bewerbe in Seefeld.