USA: Ex-Drogen-Minister aus Mexiko muss in Haft

Er war jahrelang für den Kampf gegen Mexikos Drogenkartelle zuständig – und nahm Bestechungsgelder in Millionenhöhe an. Der ehemalige mexikanische Sicherheitsminister Genaro García Luna ist nun wegen seiner Zusammenarbeit mit dem Kartell des mächtigen Drogenbosses Joaquín „El Chapo“ Guzmán in den USA zu 38 Jahren Haft verurteilt worden.