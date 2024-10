Attentatspläne: Iran rekrutierte Helfer in Israel

Kontaktaufnahme über soziale Medien

Die iranischen Agenten nahmen offenbar über gefälschte Profile in sozialen Medien Kontakt zu ihren israelischen Zielpersonen auf. Der Iran hatte Israel in der Vergangenheit für Morde an iranischen Atomwissenschaftlern verantwortlich gemacht. Es ist unklar, ob es sich bei den Mordplänen um Vergeltung handeln könnte.