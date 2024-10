Was Firmen tun, damit das Büro wieder „in“ wird

„Spreu hat sich schon vom Weizen getrennt“

Ob in Linz trotzdem nicht zu viel gebaut wird? Der Immobilienexperte winkt ab: „Sicher sind viele Projekte vor Corona entstanden. Aber das, was heute steht, aktiv vermietet wird, was jetzt und 2025 bezogen werden kann, das ist ,Survival of the Fittest´. Die Spreu hat sich da schon vom Weizen getrennt.“ Projektbetreiber, die in den Boomjahren zwischen 2019 und 2022 auf den Zug aufgesprungen waren und glaubten, mit Büroimmobilien Geld verdienen zu können, sind zum Teil schon wieder verschwunden.