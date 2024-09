„Viele werden bei Papa und Mama daheim ausbauen“

„Alt und jung werden wieder ein wenig zusammenrücken“

Was heißt das für jene, die sich ihren Traum vom Eigenheim erfüllen wollen? In der Zukunft wird sicher auch wieder mehr gebaut werden, vor allem aber wird sich viel bei der Sanierung abspielen. „Es wird umgebaut, dazu gebaut“, so Königsecker, der das so beschreibt: „Es wird nicht mehr jeder in die grüne Wiese bauen, sondern viele werden in Zukunft bei Papa und Mama daheim ausbauen. Die Zukunft wird darin bestehen, dass einfach Alt und Jung wieder ein wenig zusammenrücken und man gemeinsam in einer Immobilie wohnt.“