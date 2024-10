„Er soll sich nie mehr bei uns blicken lassen!“

Auch Maria B., die seit einem Jahr in Mauthausen einen kleinen Hofladen betreibt, hatte seit rund drei Wochen so einen hartnäckigen Kostgänger, der noch dazu besonders durstig war: „Er ist immer wieder gekommen, meist sonntags, hat sich Most genommen und nicht bezahlt, sondern auch noch in die Kasse gegriffen. Wir haben eine Überwachungskamera und alles mitgefilmt. Das hat uns aber auch nichts gebracht, weil wir ja nicht gewusst haben, wer er ist.“