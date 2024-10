Einbruchsserie in Hofläden dank Zeugin geklärt

Zuerst nur Anzeige auf freiem Fuß, dann doch Haft

In der folgenden Vernehmung gestand der Mann den fünften Hofladendiebstahl. Nach Abschluss der Ermittlungen ordnete die Staatsanwaltschaft die Anzeige auf freiem Fuß an. Aufgrund des aktuellen Aufenthaltsverbots in Österreich wurde der Journaldienst des Bundesamst für Fremdenwesen und Asyl (BFA) kontaktiert, welcher eine Festnahmeanordnung übermittelte. Der 48-Jährige wurde daher in das Polizeianhaltezentrum (PAZ) Linz überstellt, wo die Hafttauglichkeit festgestellt wurde.