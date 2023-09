„Ich lasse mich ganz sicher nicht unterkriegen!“

„Ich hab’ beschlossen, dass ich mich von dem Chaos, der Zerstörung, die die Leut’ in sich tragen, definitiv nicht unterkriegen lass!“ - So kämpferisch reagiert Karoline Ahamer (32) in einem selbst gedrehten Video auf Facebook auf einen Einbruch in ihren Selbstbedienungsladen „Die Genussspechtelei“ in Redlham in der Nacht von Samstag auf Sonntag.