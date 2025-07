Karner weihte Grenzabschnitt an EU-Außengrenze ein

„Die Zahlen der illegalen Migration sind in den letzten beiden Jahren massiv zurückgegangen, weil die bulgarische Außengrenze sowohl personell, wie auch technisch massiv geschützt wurde. Österreich und Bulgarien arbeiten hier Seite an Seite und werden diesen eingeschlagenen Weg konsequent fortsetzen“, so Innenminister Karner in Elhowo.