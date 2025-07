Waffendrohung am Zeugnistag: Zwei Schüler in Haft

Ein äußerst schlechter Scherz hat am Zeugnistag in der Obersteiermark zu einem Polizeieinsatz geführt – und zur Festnahme zweier Jugendlicher. Die Schüler hatten damit gedroht, mit einer Schusswaffe in die Schule zu kommen. Das alles, während dem Land noch der schreckliche Amoklauf von Graz mit zehn Toten in den Knochen steckt.