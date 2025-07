Blau-Weiß Linz hat offenbar neuen Trainer gefunden

Ehe die blau-weißen Kicker am Samstag (18 Uhr in Rohrbach) gegen den tschechischen Top-Klub Slavia Prag testen, dürften in der Trainerfrage Nägel mit Köpfen gemacht worden sein. Elf Tage nach dem überraschenden Abgang von Erfolgstrainer Gerald Scheiblehner zum Schweizer Klub Grasshoppers Zürich soll offenbar der bisherige FAC-Trainer Mitja Mörec als neuer Linz-Trainer präsentiert werden.